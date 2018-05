Schwerer Lkw-Unfall: Stau auf der Westautobahn

Ausgerechnet am Ende der Pfingstferien: Ein Lkw (mit einem Bagger am Anhänger) prallte am Dienstagnachmittag auf der A1 (km 58) in Fahrtrichtung Salzburg gegen die Mittelleitschiene, Betonbrocken und Blech blockierten sofort zwei Fahrstreifen, der Bagger fiel auf die Gegenfahrbahn (dadurch war vor allem die Fahrrichtung Wien betroffen).

Binnen Minuten waren die ersten Einsatzkräfte (Feuerwehren und Polizei) am Unglücksort. Mit der Bildung einer Rettungsgasse gab es Probleme, bereits um 15.30 Uhr gab es einige Kilometer Rückstau.

Laut Polizei gab es beim Unfall keine Verletzten, aber: Die Bergungsarbeiten des schweren Arbeitsgerätes und Aufräumarbeiten dauern an.





(Lie)