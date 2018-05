Schwerer Unfall: Biker sofort tot, zwei Verletzte

Unfalldrama am Sonntag auf der B18 Schönau an der Triesting im Bezirk Baden: Ein Motorrad krachte mit einem Pkw zusammen, das Bike ging in Flammen auf. Der Crash forderte ein Todesopfer: Der Motorradfahrer starb, seine Beifahrerin am Sozius wurde verletzt.

Auch der Pkw-Lenker wurde verletzt, sein Auto beim wuchtigen Aufprall schwer beschädigt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an, darunter auch zwei Christophorus-Hubschrauber.

Das Unfalldrama auf der B18 im Bereich Schönau an der Triesting dürfte sich wie folgt abgespielt haben: Ein Pkw war mit einem Motorrad kollidiert, dabei wurden der Motorradlenker und seine Mitfahrerin am Sozius vom Motorrad geschleudert. Das Bike begann zu brennen, beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Motorrad in Vollbrand.

Die alarmierten Sanitäter und der ersteintreffende Notarzt des NEF Baden kämpften um das Leben des Motorradfahrers. Er musste reanimiert werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Es wurden auch die Rettungshubschrauber Christophorus 3 und 9 zur Einsatzstelle alarmiert.

Mit dem C3 wurde die Mitfahrerin des Motorrades ins Wiener AKH geflogen. Der Pkw-Lenker wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren Schönau und Leobersdorf standen im Einsatz, die B18 war zwischen Günselsdorf und Leobersdorf für mehrere Stunden gesperrt. Erst am Mittwoch dieser Woche war es auf der B18 nur wenige Kilometer von der jetzigen Unfallstelle zu einem tödlichem Verkehrsunfall gekommen.



Das könnte Sie auch interessieren

(red)