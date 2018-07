Schwerer Unfall: Motorrad und E-Bike kollidierten

Ein Motorradlenker und ein E-Bike-Fahrer sind am Donnerstag bei einem Zusammenstoß im Bezirk Neunkirchen verletzt worden.

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg (Bgld.) war laut Polizei auf der B26 auf dem Weg von Puchberg am Schneeberg Richtung Neunkirchen in einer Linkskurve auf die Gegenspur geraten, mit einem 73-Jährigen kollidiert und in Folge in einen geparkten Pkw gekracht.

Beide Männer kamen zu Sturz. Der Pensionist aus dem Bezirk Neunkirchen auf dem E-Bike erlitt mittelschwere, der Motorradfahrer leichte Blessuren. Die Ursache für den Unfall kurz vor 11 Uhr war vorerst unbekannt.

Laut Rotem Kreuz war sogar der Notarzthubschrauber Christophorus 3 alarmiert worden, er konnte aber wieder abdrehen.

Die First Responder übernahmen gemeinsam mit einer Notärztin die Erstversorgung der Verletzten – sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht.

