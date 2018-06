Schwerer Unfall mit drei Autos: Lenkerin verletzt

Auf einer Kreuzung am Donaubrückenzubringer bei Pöchlarn kam es am Samstagabend zu einem schweren Autounfall. Ein Mazda krachte frontal in die linke vordere Seite eines Jeeps. Der Aufprall war so heftig, dass der schwere Geländewagen auf der Seite landete, die Frontpartie des Mazdas war nur noch Blechsalat.

Die Lenkerin verletzte sich beim Unfall unbestimmten Grades, musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Die Lenker und Beifahrer der beiden anderen Autos (es beim Unfall wurde noch ein drittes touchiert) dürften nach ersten Informationen glimpflich davongekommen sein.

(min)