Schwerer Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall in Aggsbach Markt (Bezirk Melk) am späten Samstagnachmittag: Zwei Autos krachten zusammen, wurden dabei völlig im Frontbereich völlig zerstört. In einem Fahrzeug war ein älteres Ehepaar aus Schärding (OÖ), welches am Heimweg von einem Ausflug war. Im anderen Pkw saß ein Mostviertler hinterm Lenkrad (er war alleine im Auto). Die Feuerwehr Melk, ein Notarzt, Polizei und mehrere Rettungswagen waren binnen Minuten am Unglücksort.

Drei Fahrzeuginsassen wurden beim Crash verletzt, wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sollen laut ersten Meldungen nicht allzu schwer sein. Die Feuerwehr musste die Wracks bergen und die Straße reinigen.

(Lie)