Schwerer Verkehrsunfall mit 5 Verletzten bei Gars

Blech, Blauchtlicht und mehrere Verletzte nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend in Gars am Kamp am Kamp: Zwei Fahrzeuge kollidierten mit ziemlicher Wucht. Die Bilanz: Es gab fünf Verletzte, davon drei Schwerverletzte, zu beklagen.

Der ÖAMTC-Rettungshelikopter Christophorus 2, ein Notarztwagen, mehrere Rettungswagen, die örtliche Polizei sowie die Feuerwehr standen im Einsatz. Ein Unfallopfer wurde mit dem Hubschrauber ins Kremser Spital gebracht, die anderen vier Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

(Lie)