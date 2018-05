Schwerverletzer liegt nach Unfall auf der "Intensiv"

Schwerer Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag am OMV-Gelände in Schwechat (Bezirk Bruck, "Heute" hatte berichtet): Gegen 15.30 Uhr erlitt ein 49-Jähriger starke Verbrennungen – verursacht durch Wasserdampf. Ilija S. musste nach der Erstversorgung durch den Betriebsarzt mit dem Notarzt­helikopter Christophorus 9 ins Wiener AKH geflogen werden.

Er liegt derzeit auf der Intensivstation mit Verbrennungen am gesamten Hals- und Rückenbereich; Fragen zum Unfallhergang konnte er bisher nur mit Nicken beantworten. Ob eine Operation notwendig sein wird, sei noch unklar, heißt es seitens der Familie gegenüber „Heute“. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

(wes)