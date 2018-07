91-jähriger Pkw-Lenker stirbt nach Unfall im Spital

Schwerer Crash am Dienstagvormittag auf der B55 in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Vermutlich während eines Überholmanövers kollidierten zwei Pkw mit voller Wucht frontal, ein Fiat wurde in den Straßengraben geschleudert, das zweite beteiligte Fahrzeug, ein Skoda, kam mitten auf der Straße zum Stillstand.

Dach geöffnet, um Lenker zu befreien

Der Fiat-Lenker, ein 91-jähriger Mann, wurde bei dem Unfall schwer verletzt im Auto eingeklemmt, musste von den Mitgliedern der Feuerwehren Krumbach, Weißes Kreuz und Bad Schönau aus dem Wrack befreit werden. Dafür öffneten die Florianis das Dach des Pkw. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er noch ins Spital nach Oberwart gebracht, verstarb aber schließlich im Krankenhaus.

B55 gesperrt

Auch der zweite Lenker erlitt Blessuren und musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Die B55 musste für die Einsatzdauer gesperrt werden, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)