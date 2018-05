Scooter-Fahrer durch Luft geschleudert: Sofort tot

Tödlicher Verkehrsunfall in Wienerherberg (Ebergassing, Bruck) am Samstag: Ein Pkw knallte mit einem E-Scooter zusammen, der Lenker des Scooters wurde durch die Luft gewirbelt, prallte am Asphalt auf und blieb reglos liegen. Binnen Minuten waren Notarzt, ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3 und Rotes Kreuz am Unglücksort.

Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des rund 50-Jährigen feststellen. Die Polizei ermittelt jetzt.

(Lie)