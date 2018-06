Sechs Jugendliche bei Unfall teils schwer verletzt

Ein schockierendes Bild bot sich den Einsatzkräften am Sonntag kurz nach 6 Uhr in der Früh in Zeillern. Ein Auto mit sechs Jugendlichen (zwei Mädchen, vier Burschen) war aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, überschlug sich mehrmals, räumte einen Baum, eine Laterne sowie eine Betonmauer um und landete am Dach in einem Vorgarten.

Vier der sechs Jugendlichen konnten sich selbst aus dem völlig zerstörten Wrack befreien, zwei waren im Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr musste die Verletzten mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wrack befreien. Die Hausbesitzern hatte die Einsatzkräfte alarmiert, erlitt dann einen Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Ein Großaufgebot an Notarzt- und Rettungsmannschaften sowie der ÖAMTC Notarzthubschrauber Christophorus 10 kümmerten sich um die Jugendlichen. Drei verletzten sich schwer, drei leicht – Lebensgefahr bestand laut Rotem Kreuz bei keinem der Patienten.

(min)