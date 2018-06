Seegasse hat wegen Regen jetzt wirklich einen See

"Nicht umsonst heißt die dort befindliche Gasse 'Seegasse'", schreibt die Stadtgemeinde Gänserndorf auf Facebook und teilt dabei mit, dass der Abenteuerspielplatz in der Seegasse aufgrund einer Überschwemmung bis auf weiteres gesperrt werden musste.

Das Skurrile an der Sache: In der Seegasse gibt es eigentlich weit und breit gar keinen See (siehe Karte unten). Zumindest war das bis Mittwoch so. Denn durch die heftigen Regenfälle bildete sich dort ein solcher.

Wenn's nach den Gänserndorfern geht, hätte ein permanenter See in der Seegasse aber durchaus Potential. "Das wäre ein cooler Ort für einen kleinen Badeteich. So etwas fehlt in Gänserndorf", schreibt etwa Michael F. Auch das Wasser unter dem Abenteuerspielplatz könnte den Kindern im Sommer durchaus gefallen.

(min)