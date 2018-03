Sehbehinderter (74) in seinem Haus ausgeraubt

Am Samstag morgen klingelte es bei einem 74-jährigen Pensionisten in der Siedlung Maria Theresia in Eggendorf (Bez. Wr. Neustadt) an der Tür. Der Mann vor der Türe gab sich zuerst als Paketzusteller aus, als der schwer sehbehinderte Pensionist ihm öffnete, drang der Unbekannte sofort ins Haus ein.

Dabei dürfte der Einbrecher den 74-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben, um welchen Gegenstand es sich genau handelte, konnte der geschockte Pensionist aufgrund seiner Behinderung nicht sagen.

Der Eindringling raubte ihm das Handy und Bargeld in 3-stelliger Höhe. Dann sperrte er das Kleingartenhaus von außen zu und den Pensionisten somit ein. Der schaffte es, seine Nachbarn durch Rufe auf sich aufmerksam zu machen. Den Schlüssel hatte der unbekannte Täter außen stecken gelassen.

Täterbeschreibung der Polizei:

Mann, etwa 40 Jahre alt und etwa 175 cm groß mit korpulente Statur. Das Gesicht wurde durch eine Sonnenbrille und Rollkragen verdeckt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sollenau, unter der Telefonnummer 059133 – 3370, erbeten.

(min)