Chihuahua "Baty" nach Crash über Nacht vermisst

Dass Verkehrsunfälle auch Tiere außerordentlich schrecken können, zeigt neben zahlreichen Suchaktionen in der Vergangenheit nun auch ein Unfall am Sonntag in Krems.

Wie berichtet, krachten an der Kreuzung zur S5 und Hafenstraße zwei Pkw ineinander. Drei Personen wurden dabei verletzt, darunter auch ein Kleinkind.

Unfall S5: Kleinkind unter den Verletzten - Hund wird vermisst

Auch zwei Hunde befanden sich in den Autos, einer davon wurde vorübergehend ins Tierheim Krems gebracht, der zweite, Chihuahua-Dame "Baty", lief im Schock davon und war stundenlang wie vom Erdboden verschluckt.

Am Montag schließlich die Entwarnung: Mitarbeiter des Tierheimes konnten die Kleine auf einem Parkplatz sichten und einfangen. Sie wurde jetzt ihren Besitzern zurückgebracht.

(nit)