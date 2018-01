Lassee 07. Januar 2018 09:19; Akt: 07.01.2018 10:06 Print

Seitlich gegen Baum: Lenker (38) starb im Spital

Nach dem schweren Unfall am Freitag in der Nacht bei Lassee (Bez. Gänserndorf) erlag der 38-Jährige am Samstag im UKH Meidling seinen Verletzungen.