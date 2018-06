Sekundenschlaf: Lenkerin überschlägt sich mit BMW

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag gegen 0.10 Uhr auf der B5 auf Höhe Vestenpoppen in der Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land: Eine Lenkerin (52) nickte während der Fahrt hinter dem Steuer ein und kam links von der Straße ab. Dabei prallte sie gegen die Böschung, woraufhin es ihren BMW völlig aushebelte, der Luxuswagen überschlug sich gleich mehrmals, bevor er auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stehen kam.

Frau über Beifahrerseite gerettet

Der BMW wurde bei dem Crash so stark beschädigt, dass die 52-Jährige in ihrem Wagen eingeschlossen war, die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die ansprechbare Frau über die Beifahrerseite aus dem Wrack retten.

Die Verletzte wurde von der ebenfalls alarmierten Notärztin vor Ort erstversorgt, anschließend ins Klinikum nach Waidhofen gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die Feuerwehr übernahm die Fahrzeugbergung, insgesamt standen 65 Florianis im Einsatz.

