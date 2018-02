Seltener "Ur-Quattro" aus Schuppen gestohlen

Zu Beginn der 80er Jahre begann Audi mit der serienmäßigen Produktion von Straßenautos mit permanentem Allradantrieb – der Audi Quattro war geboren. Mittlerweile gibt es in Österreich nur noch wenige Exemplare des geschichtsträchtigen Autos. Eines wurde vor einer Woche in Frühwärts (Katastralgemeinde von Gastern) gestohlen.

Das von Auto-Fans als "Ur-Quattro" bezeichnete Fahrzeug war ohne Kennzeichen aber mit angestecktem Schlüssel und Papieren im Handschuhfach in einem Schuppen abgestellt. In der Nacht des 18. Februars brachen unbekannte Täter ein und rauschten mit dem Auto (Baujahr '86) davon.

Bemerkt wurde der Diebstahl am nächsten Morgen von einer Nachbarin des 55-jährigen Besitzers. In einem derartig guten Zustand, wie es der gestohlene Audi war, gebe es laut Besitzer in Österreich nur noch zwei oder drei andere zugelassene Modelle. Der Wert wird auf 30.000 Euro geschätzt. Besonders ärgerlich: Die Versicherung zahlt nicht.

Der Neffe des Bestohlenen sucht via Facebook nach Hinweisen:



