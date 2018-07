Seltenes Ur-Fossil lag über Jahre beim Heurigen herum

Vor Jahren tauchten bei Bauarbeiten in der Nähe des Heurigen „Tiger-Wurth“ in Perchtoldsdorf (Bez. Mödling) einige Fossilien auf. Weil man nicht so recht wusste, was man damit machen sollte und ihnen wenig Wert beimaß, legte man sie einfach bei der Essenstheke im Heurigen als Zierde auf.

Als sich kürzlich Erdwissenschafter Dr. Robert Krickl dort ein Achterl genehmigte, da staunte er nicht schlecht. Unter den Fossilien entdeckte er den Zahn eines Hais, den es schon seit 15 Millionen Jahren nicht mehr in NÖ gibt. Der Platz, an dem Winzer Leopold Wurth jetzt seinen Heurigen betreibt lag damals noch unter Wasser.

Wie sich nach genauen Untersuchungen herausstellte, handelt es sich bei dem Tier um niemand Geringeren als den direkten Vorfahren des berühmten Weißen Hais. Die fossile Art Lanzzahn-Weißhai (Cosmopolitodus hastalis) wurde vielleicht sogar noch größer als ihre heutigen Nachfahren und erreichte wahrscheinlich über 6 m Länge.





(min)