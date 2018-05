Senior (90) missachtet Nachrang-Schild: Crash!

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Donnerstag in Kirchberg am Walde (Bezirk Gmünd): Ein 90-Jähriger war dort gemeinsam mit seiner Ehefrau (84) mit dem Auto unterwegs, übersah an einer Kreuzung zur Landstraße ein "Vorrang geben"-Schild und bog links ab.

Trotz Notbremsung konnte ein dort fahrender 36-Jähriger nicht mehr rechtzeitig anhalten und erwischte den Pkw der beiden Senioren. Auch ein Lkw-Lenker (21) schaffte es nicht mehr auszuweichen und streifte das Auto.

Drei Verletzte im Spital

Alle drei Pkw-Insassen, also der 90-Jährige sowie seine 84-jährige Gattin und der 36-Jährige in dem zweiten Auto wurden bei dem Crash verletzt, mussten vom Notarzt vor Ort versorgt und anschließend mit der Rettung ins Spital nach Gmünd transportiert werden.

An den beiden Pkw entstand Totalschaden.

