Senior überschlug sich mit Auto: Hund lief davon

Ein 83-Jähriger war Mittwochvormittag gegen 8.50 Uhr gemeinsam mit seinem Jagdhund in einem Suzuki Jimny auf der Landstraße zwischen Tröbings und Drösiedl in der Gemeinde Ludweis-Aigen (Bezirk Waidhofen/Thaya) unterwegs, als er aufgrund von Straßenglätte auf einer Fahrbahnkuppe ins Schleudern kam. Der Wagen kam von der Spur ab, krachte in den Straßengraben und überschlug sich in Folge ins angrenzende Feld, wo er auf der Fahrerseite zum Stillstand kam.

Der Senior sowie sein Hund waren in dem Pkw eingeschlossen, nachkommende Ersthelfer holten den Mann – er hatte beim Aufprall Kopf- und Schulterverletzungen erlitten – über die Heckklappe aus dem Auto.

Just in dem Moment entwischte auch der Jagdhund und lief panisch von der Unfallstelle davon.

Der 83-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarztwagen ins Unfallkrankenhaus nach Horn transportiert, die Feuerwehr kümmerte sich indes um die Fahrzeugbergung sowie um die Suche nach dem Hund. Der Vierbeiner konnte jedoch nicht gefunden werden.





(nit)