Seniorenball: Sanitäter retteten kollabierten Mann

Zwei blitzschnelle Rettungssanitäter und ein erst kürzlich aufgehängter Defibrillator verhinderten am Freitag in Großweikersdorf eine Tragödie. Beim Seniorenball war ein Besucher völlig unerwartet zusammengebrochen. Er blieb regungslos am Boden liegen.

Der eingesetzte Defi. (Bild: Jugend Großweikersdorf) Der eingesetzte Defi. (Bild: Jugend Großweikersdorf)

Die zwei anwesenden Sanis, Christoph Firnkranz und Axel Verdianu, zögerten keine Sekunde, begannen sofort mit der Herzdruckmassage und alarmierten den Notruf. Mit einem öffentlich zugänglichen Defibrillator, welcher erst rund einen Monat zuvor von der Jugend Großweikersdorf an die Gemeinde gespendet worden war, konnte der Mann stabilisert werden.

Der zusammengebrochene Besucher befindet sich wieder auf dem Weg der Besserung. Viel Lob gab es für die beiden Lebensretter und einig war man sich auch: Der Defi war mehr als nur eine gute Investition.

