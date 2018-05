Seniorin stürzte in Haus, schrie lauthals um Hilfe

Es ist wohl der Albtraum eines jeden älteren Menschen: Eine Seniorin aus Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) stürzte in ihrem Haus, konnte nicht mehr alleine aufstehen.

Also nahm sie ihre letzten Kräfte zusammen und begann, so laut um Hilfe zu rufen, wie sie nur konnte. Und zwar so lange, bis sie Spaziergänger, die gerade in dem Siedlungsgebiet schlenderten, hörten. Sie alarmierten umgehend die Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Feuerwehr stieg über Kellerfenster ein

Bis die Florianis eintrafen, sprach eine Nachbarin der verletzten Dame zu, beruhigte die Seniorin. Die Feuerwehr stieg – um möglichst rasch und ohne viel Sachschaden zu verursachen ins Gebäude zu kommen – über ein gekipptes Kellerfenster in das Wohnhaus ein, brach eine Türe zwischen Keller und der Wohnung der Frau auf.

Bis zum Eintreffen der Rettung wurde die Pensionistin von den Silberhelmen versorgt, das Team des Roten Kreuzes übernahm.

(nit)