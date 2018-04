Serientäter gesucht: Polizei bittet um Hinweise

In einem Supermarkt in Baden stahl ein Unbekannter einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche. Mit der darin befindlichen Bankomatkarte hob er bei der Bank einen hohen Bargeldbetrag ab, dabei wurde er fotografiert.

Der Diebstahl am 2. März dürfte nicht sein erster Coup gewesen sein, die Polizei Baden lastet ihm eine Reihe weiterer Verbrechen an. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes werden an die Stadtpolizei Baden (Kriminalabteilung) unter der Nummer 02252/400-435 oder per E-Mail an kriminalabteilung.polizei@baden.gv.at erbeten.

(min)