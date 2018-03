Sie ließ ihn stehen: Er (23) wollte Geschenke zurück

Teure Geschenke für seine Flamme hatte ein junger Mann gekauft, doch plötzlich stand der 23-Jährige aus dem Bezirk Sankt Pölten ganz alleine da. Daraufhin wollte er Geld zurück und zwar von der Schwester seiner Ex – in Summe forderte er unter Gewaltandrohung 2.000 Euro. Der Niederösterreicher rief die Frau 60 Mal an, drohte: "Ich werde dich alle machen!" Die Schwester bekam es mit der Angst zu tun und ging zur Polizei.



Hohe Geldstrafe

Jetzt musste der 23-Jährige wegen beharrlicher Verfolgung und Nötigung auf die Anklagebank. "Ich habe ihr Geschenke gemacht und dann ist sie verschwunden", jammerte der Angeklagte. Warum er dann der Schwester der Verflossenen drohte, wollte der Richter wissen. "Weil ich frustriert war. Es tut mir leid", so der Angeklagte. Das Urteil: 3.200 Euro Geldstrafe wegen Stalkings und Nötigung (nicht rechtskräftig).

