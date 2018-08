Siebenjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Dramatische Szenen am Donnerstag in den Nachmittagsstunden in Palterndorf-Dobermannsdorf im Bezirk Gänserndorf: Ein siebenjähriger Bub wurde von einem Auto erfasst, zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst noch unbekannt.

Das Kind musste vom Notarzt des Roten Kreuzes vor Ort erstversorgt werden und anschließend mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 9" ins SMZ Ost nach Wien geflogen werden.





(nit)