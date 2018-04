Ski-Rennfahrer Marc Digruber hat Ja gesagt

Ski-Rennfahrer Marc Digruber aus Frankenfels (Bezirk St. Pölten-Land) schloss an den Skizirkus gleich den Hochzeitszirkus an: Am 28. April sagten er und seine Freundin Jacqueline "Ja" und trauten sich ganz traditionell in Tracht.

Mit dem Beisatz "Best Day of my Life" (dt.: Schönster Tag meines Lebens) postete er nun ein Hochzeitsfoto auf seiner Facebook-Fanpage.

"Heute" gratuliert!

(nit)