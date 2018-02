Semmering 08. Februar 2018 12:32; Akt: 08.02.2018 11:07 Print

Skifahrer saßen eine Stunde in Gondeln fest

Nächste Panne am Semmering: Laut Augenzeugen saßen am Dienstag Skifahrer während des Nachtbetriebs eine Stunde in den Gondeln fest.