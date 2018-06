Smoker-Trailer von Grill-Champ überschlägt sich

Am Donnerstag war Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek mit seinem beeindruckenden Smoker (Anm.: Der Barbecue-Smoker ist ein holz- oder kohlebefeuerter Ofen, in dem Speisen im heißen Rauch gegart oder geräuchert werden) bei einem Event in Tulln gebucht, das Essen mundete, die Gäste waren begeistert.

Umfrage Grillen Sie gerne? Ja, sehr gerne sogar.

Nein, das ist nichts für mich.

Ich weiß es nicht.

Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek (Bild: picturedesk.com) Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek (Bild: picturedesk.com)

Smoker schoss quer über Straße

Die Heimfahrt des Grill-Champions gestaltete sich aber weniger zufriedenstellend. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr "Rosenbrücke Süd" bei der Kronauer Brücke löste sich der Anhänger mit dem Smoker plötzlich vom Zugfahrzeug und machte sich selbständig, schlitterte quer über die Gegenfahrbahn, bevor er sich in den Wassergraben überschlug und am "Dach" zum Liegen kam.

Der 1.350 Kilogramm schwere Anhänger mit dem äußerst teuren BBQ-Equipment (Anm.: Kosten 15.000 bis 30.000 Euro) musste von der Stadtfeuerwehr mit Hilfe eines Ladekrans besonders vorsichtig aus dem Graben gehoben werden, um den Sachschaden in Grenzen zu halten.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(nit)