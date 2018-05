Bezirk Gänserndorf 07. Mai 2018 05:29; Akt: 07.05.2018 06:44 Print

So heftig war der Reifenlager-Brand

Unmengen an brennenden Reifen, Gasflaschen – der Großbrand in einem Autohaus in Hohenau an der March hatte für die Feuerwehr so einige Herausforderungen parat.