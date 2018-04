So süß! Das sind die M&Ms vom Mostlandl

Die Labrador Retriever-Welpen Mai Tai, Manhattan, Margarita, Moonshine und Mojito vom Mostlandl sind der ganze Stolz von Züchterin Barbara Langer (45) aus Erlauf (Melk).

„Seit vielen Jahren liegt mein Schwerpunkt im Verkauf der Welpen für die Ausbildung zu diversen Therapiehunden“, erzählt die hauptberufliche Gastronomin, die mit dem Landgasthof "s'Mostlandl" ihren Lebensunterhalt verdient. Wenn die herzigen Flauschkugeln groß sind, werden sie also Lebensretter.

"Ziel ist gesunde und wesensfeste Hunde zu züchten"

"Das Ziel meiner Zucht ist natürlich, gesunde und wesensfeste Hunde zu züchten", so die Wirtin. Und dafür müssen strenge Kriterien befolgt werden: Gesundheitsuntersuchungen, Wesenstests oder genaue Auswahl der Deckrüden sind nur einige davon.

"Dann kann es schon mal vorkommen, dass man in zehn Tagen 4.000 Kilometer im Ausland unterwegs ist für zwei Deckungen", erzählt die zweifache Mutter. Auch nach Amerika, Russland, Italien und Deutschland vermittelte sie ihre liebevoll aufgezogenen Welpen bereits.

Gesundheit, Sozialisierung und Prägung

Und damit die Kleinen ihre künftigen Aufgaben auch gut meistern, legt die 45-Jährige nicht nur großen Wert auf Gesundheit, sondern auch auf Sozialisierung: „Die ersten vier Wochen leben sie bei uns im Haus, dann geht‘s in den Welpengarten. Geräusche des täglichen Lebens, Autofahrten, an der Leine gehen sowie die Prägung an Kinder sind ganz besonders wichtig. Das, was die Welpen in den ersten acht Wochen lernen, kann ihnen keiner mehr nehmen.“