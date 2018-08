So wird das Wetter beim Frequency in St. Pölten

Der Donnerstag verläuft meist von Beginn an sonnig, möglicher Hochnebel lichtet sich rasch. Im Tagesverlauf tauchen über den Bergen ein paar Quellwolken auf, diese bleiben aber meist klein und harmlos. Regenschauer bleiben aus. Auch der Wind ist kein allzu großes Thema. Zudem wird es angenehm warm mit Höchstwerten bis zu 28 Grad. Für die Gorillaz, die erst ab 23.20 Uhr auf der Space Stage aufspielen, sollte man sich aber sicherheitshalber ein Westerl einstecken.

Am Freitag scheint im ganzen Land von der Früh weg die Sonne, am Vormittag oft sogar ungetrübt. Anschließend bilden sich einige Quellwolken, die zwar im Vorfeld einer Kaltfront besonders in Vorarlberg und Nordtirol am Nachmittag zu ein paar Schauern und Gewittern heranwachsen können, Niederösterreich aber keinen Regen bringen. Mit bis zu 31 Grad wird es wieder sommerlich warm. Perfekt für die Auftritte von Flogging Molly (23.20 Uhr, Green Stage), Raf Camora & Bonez MC (20.00 Uhr, Space Stage) und Macklemore (21.40 Uhr, Space Stage).

Auch der Samstag hat wenig Wetteränderung zu bieten. Abgesehen von lokalen Frühnebelfeldern geht es mit strahlendem Sonnenschein in den Tag. In Niederösterreich bleibt es erneut trocken. Dazu weht mäßiger, sonst kaum spürbarer Wind aus nördlichen Richtungen. Dazu werden bis zu 34 Grad erreicht, die aber bis zu den Gigs von Left Boy (20.10 Uhr, Green Stage), The Kooks (21.40 Uhr, Green Stage), Casper (21.40, Space Stage) und Kygo (23.30 Uhr) schon etwas abgekühlt haben.

Ähnliches Wetter erwartet die Besucher auch am Sonntag, dem letzten Tag des Frequencys. Heißer wird es nur noch zum Abschluss, wenn die Imagine Dragons (21.15 Uhr, Space Stage) richtig aufdrehen.

