Sohn (23) ging mit Messer auf eigenen Vater los

Dramatische Szenen in Heidenreichstein im Bezirk Gmünd: Wie bereits mehrmals zuvor, kam es zwischen einem 23-Jährigen und seinem Vater zum Zwist, am Wochenende eskalierte die Situation aber völlig. Der Sohn soll im Zuge eines Streits mit einem Messer auf den 50-Jährigen losgegangen sein, der Mann wurde an der linken Hand schwer verletzt. Das berichtet der "Kurier".

Der 23-Jährige machte sich anschließend aus dem Staub, brauste mit dem Auto davon. Am nächsten Morgen konnte der Pkw im Zuge einer Alarmfahndung gefunden werden, der 23-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

