Solaranlage fing Flammen: Feuer auch im Dachstuhl

Sechs Feuerwehren standen am Mittwoch in Wulzeshofen (Bez. Mistelbach) bei einem Wohnhausbrand im Einsatz. Auslöser des Brandes war eine Solaranlage am Dach, die aus bisher unbekannter Ursache in Brand geriet. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über, das Gebäude war stark verraucht.

Atemschutztrupps drangen in den verrauchten Dachboden vor und löschten erfolgreich. Mit einem Druckbelüfter wurde das Haus enträuchert und die Solaranlage mittels Wärmebildkamera auf etwaige Glutnester nachkontrolliert.

Insgesamt standen 64 Florianis im Einsatz. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort. Bei dem Brand der Solaranlage entstand lediglich Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt.

(min)