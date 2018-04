Sommer-Vorgeschmack bei knapp 30 Grad in NÖ

Auf absolut herrliches Sommerwetter dürfen sich Herr und Frau Niederösterreicher am Wochenende freuen. Der Samstag wird heiß, der Sonntag angenehm warm mit Gewittern im südlichen NÖ.

"Sommer, Sonne, Sonnenschein" ist wohl das Motto des heutigen Samstag: Vor allem vormittags ist der Himmel oft noch wolkenlos, später bilden sich durch den abnehmenden Hochdruckeinfluss immer öfters Quellwolken, speziell über dem Bergland. Aber die gute Nachricht: Kein Regen!

Hitzepol: Weinviertel

Der Wind weht schwach, die Temperaturen liegen in der Früh zwischen sechs und zwölf Grad, tagsüber werden zwischen 24 und 28 Grad erwartet.

Auch der Sonntag beginnt sonnig und trocken, ab Mittag bilden sich aber vor allem im Bergland Wolken, es können einige Schauer niedergehen.

Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 15 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad.

Weißes Blütenmeer im Mostviertel

Wer am Wochenende einen Ausflug in die Natur machen möchte, ist im Mostviertel gut aufgehoben, denn: Nachdem die Marillenblüte in der Wachau langsam zu Ende geht, blühen jetzt die Birnen erst so richtig auf. Die Bezirke Melk, Amstetten, Scheibbs, Waidhofen/Ybbs werden also zum weißen Blütenmeer.

