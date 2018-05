Sonne, Wolken, Regen & Gewitter am Wochenende

Sonne, Mond und Sterne? Nix da! Sonne, Wolken, Regenschauer und Gewitter sind am Wochenende in Niederösterreich angesagt. Bei Ausflügen in die Natur sollte man also für alles gewappnet sein. Aber wie sagt man so schön: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung.

Am Samstag ist es bis Mittag teilweise sonnig – allein im Industrieviertel drängen sich die Wolken schon vormittags in den Vordergrund. Am Nachmittag: Gebietsweise Gewitter sowie Regenschauer. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 21 und 26 Grad.

Bis zu 27 Grad am Sonntag

Am Sonntag wird im Südosten NÖs ganztägig Verstecken gespielt: Die Sonne versteckt sich hinter den Wolken, Gewitter und Regenschauer sind auch einzuplanen. In den übrigen Landesteilen ist es weitgehend trocken und zumindest zeitweise sonnig. Am Morgen sind die Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad angesiedelt, am Nachmittag zwischen 22 und 27 Grad.

