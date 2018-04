Speer gab Comeback: Justiz zeigt er lange Nase

Die Fans im Ländle lauschten am Wochenende begeistert dem Comeback-Konzert von Seiler und Speer ("Heute" berichtete), die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hört seit Monaten keinen Ton von Bernhard Speer.

Umfrage Halbes Jahr Ermittlungen bei Alko- und Drogenverdacht am Steuer, was sagen Sie dazu? Speer war schwer verletzt, die Justiz gibt ihm halt Zeit.

Ein bissl lang ist das schon, aber OK.

Einige sind halt gleicher als gleich.Max oder Erika Mustermann bekämen die Härte des Gesetzes prompt zu spüren.

Kann oder will ich nicht beurteilen.

Nach dem Unfall mit Alko- und Drogenverdacht (es gilt die Unschuldsvermutung) in der Nacht auf 11. Oktober bei Kottingbrunn (Baden, "Heute" berichtete), war Speer länger im Spital, schob dann die Einvernahmen, anfangs unter dem Gesundheitsaspekt, in Wr. Neustadt auf die lange Bank – seit fast einem halben Jahr geht nichts weiter. Erich Habitzl auf "Heute"-Nachfrage am 9. April: "Nein, Herr Speer hat seine Aussage noch immer nicht gemacht."

(Lie)