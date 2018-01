Essen brannte an: Familie mit Baby ins Freie gerettet

Brenzlige Szenen am Mittwoch gegen ein Uhr früh in St. Andrä-Wördern: Ein auf dem Küchenherd einer Wohnung im Franz-Pasruck-Hof stehender Topf überhitzte, die sich darin befindende Speise fing in Folge Feuer.

Binnen weniger Minuten war die gesamte Wohnung verqualmt, die vierköpfige Familie, darunter ein dreijähriges Kind und ein fünf Monate altes Baby, konnte sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten und schlug bei der Feuerwehr Alarm.

Die Florianis lüfteten die Wohnung, die ebenfalls alarmierten Sanitäter des Roten Kreuzes aus Klosterneuburg kümmerten sich indes um die Opfer. Der Vater der Familie (40) musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden, die Frau (34), und die beiden Knirpse blieben unversehrt.

(nit)