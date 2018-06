Audi überschlägt sich und landet im Bach

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Zöbern zu einem schlimmen Verkehrsunfall auf die L137 beim Ortsanfang Zöbern alarmiert. Ein Audi-Lenker kam aus noch unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in weiterer Folge in den rund zwei Meter tiefergelegenen Zöbernbach. Der Pkw überschlug sich und kam im Bachbett am Dach zu liegen.

Lenker übersteht Crash fast unbeschadet

Wie durch ein Wunder konnte sich der Lenker noch selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht, dürfte aber unfassbares Glück gehabt und den Unfall ohne schwerere Verletzungen überstanden haben.

Für die Bergung des auf dem Dach liegenden Fahrzeugs wurde das Wechselladerfahrzeug der FF Aspang nachalarmiert. Der Unfallwagen wurde dann mittels Kran aus dem Bach geborgen, auf die Räder gestellt und im Anschluss verladen. "Da geringe Mengen Betriebsmittel ins Gewässer austraten, wurde eine Ölsperre errichtet und der Schadstoff gebunden und abgeschöpft", so die Einsatzkräfte. Auch die Fahrbahn musste noch gereinigt werden. Für die Bergung des Wagens musste die L137 für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

