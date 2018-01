Spende für Ukrainer Spital: TV-Geräte aus Häfen Stein

Umfrage 50 Fernseher aus dem Gefängnis Stein in die Ukraine - was halten Sie davon? Eine Supersache. Bravo!!

Finde ich gut, obwohl mich 50 überflüssige Fernseher am berüchtigten Felsen nachdenklich stimmen.

Ist mir egal.

Finde ich nicht richtig, die Häftlinge sollten gar keine Fernseher haben.

Finde ich nicht richtig, weil es sicherlich in Österreich auch 50 Familien gäbe, die einen Fernseher bräuchten.

Bei seiner dritten Hilfsgüterlieferung in die Ukraine kann "Mr. Rattlesnake" Georg Jachan diesmal 50 TV-Geräte aus dem Häfen Stein (Krems) mitnehmen. Der Großteil davon sind Röhrenbildschirme, auch zwei Flat-TV sind dabei. Die Spende an Georg Jachan führte jedoch innerhalb des Gefängnisses Stein auch zu Kritik. Grund: Jachan war selbst einmal Justizwachebeamter in Stein - und dort eben geliebt oder gehasst.



TV für Flüchtlinge und Spital



Georg Jachan, der immer wieder bei humanitären Einsätzen sein Leben riskiert ("Heute" berichtete), freut sich über die Sachspende: "Die Geräte werden an das Odessa refugee center und ins Odessa-Spital gebracht. Mein Dank gilt an Anstaltsleiter Christian Timm und die Justizanstalt Stein."



(Lie)