Spenden gestohlen: Wieder Einbrüche in Kirchen

Sie richten großen Schaden an und sacken meist sehr wenig Beute ein und dennoch: Einbrüche in Kirchen werden immer häufiger. Nachdem es bereits in den vergangenen Monaten zahlreiche Gotteshäuser in ganz NÖ erwischte, wurde die Liste am Wochenende noch einmal länger.

In Pfaffenschlag (Bez. Waidhofen an der Thaya) versuchten Unbekannte die Sakristei mit Fußtritten aufzubrechen, scheiterten dabei. Dann versuchten sie die Opferstöcke herauszureißen, scheiterten ebenfalls. Der Schaden angerichtete Schaden beträgt rund 600 Euro.

Auch in Groß-Siegharts (Bez. Waidhofen an der Thaya) und Großglobnitz (Bez. Zwettl) wurde am Wochenende eingebrochen, die Täter nahmen jeweils Spendengelder mit. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar.

(min)