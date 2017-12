Spendenübergabe an Florianis löst Shitstorm aus

Um das Warten auf das Christkind am 24. Dezember erträglicher zu machen, treffen sich die Kinder aus Groß-Enzersdorf im Feuerwehrhaus, wo die Florianis sich alljährlich ein liebevolles Programm überlegen.

Auch SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec schaute vorbei und überbrachte gleich eine Spende – inklusive anschließendem, medienwirksamem Foto.

Das wiederum erzürnt VP-Stadtrat Gottfried Rotter, der seinem Ärger jetzt auf Facebook Luft machte: "Danke an die FF GE für das schöne Warten auf das Christkind. Wie immer toll organisiert und ein Highlight für die Kinder. Die Frage stellt sich aber, ob man den 24.12. unbedingt für politische Werbung nutzen muss. Liebe Frau Bürgermeisterin: Ich denke, die FF sollte jedenfalls politikfrei bleiben", schrieb er auf Facebook und löste damit einen Mini-Shitstorm aus.

Feuerwehrkommandant Christian Lamminger beruhigt: "Was bei all den Beiträgen noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist die Tatsache, dass Frau Bürgermeister Monika Obereigner-Sivec auch eine Spende in der Höhe von € 1.400,- der Stadtgemeinde überbrachte. Diese Spende war von allen Fraktionen abgesegnet und wurde auch im Beisein einiger Vertreter derselben übergeben."

Weiters meint der Florianichef: "Wir sind heuer bereits 212 Mal unentgeltlich zum Wohle der Bevölkerung im Einsatz gewesen,

ohne zu fragen, welcher politischen oder religiösen Gruppierung der Hilfesuchende angehört. (...) Trotzdem sind die Feuerwehren auf Spenden angewiesen, und da Geld kein Mascherl hat, scheuen wir uns nicht davor auch von einer politischen Partei eine Spende anzunehmen, noch dazu wenn sie zweckgebunden für die Jugendarbeit Verwendung findet. Dieses Mal war es die SPÖ, wir nehmen jedoch auch gerne Spenden der ÖVP, der FPÖ und von Wir Bürger entgegen."

(nit)