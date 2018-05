Spielsucht: Mann stiehlt Arbeitgeber 275.000 Euro

Weil er in Wettbüros keinen besonderen Lauf hatte, bekam ein 41-Jähriger massive Geldprobleme und begann, seinen Arbeitgeber zu bestehlen.

Von 2010 bis 2017 – also sieben Jahre lang – griff er insgesamt 1.047 Mal in die Kassa der Firma, stahl dabei 274.870,63 Euro. Die Vorgangsweise war dabei immer die gleiche: Der 41-Jährige, der im Geschäft in St. Pölten Kunden betreute, suchte sich beliebige Waren aus dem Firmenbuchungssystem aus und fingierte dann, jene Waren seien von Kunden retourniert worden. Das "zurückgezahlte" Geld steckte er in seine eigene Tasche.

Mann gestand bei Polizei

Bei der internen Revision durch die Firma flog der schwere Diebstahl schließlich auf.

Der 41-Jährige gestand bei der Polizei, er leistete bereits Schadenswiedergutmachung und wurde jetzt wegen des Verdachts auf schweren gewerbsmäßigen Diebstahl angezeigt.

