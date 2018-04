20-Grad-Marke geknackt 03. April 2018 17:32; Akt: 03.04.2018 17:41 Print

Spitzenwert in Waidhofen an der Ybbs: 23,6 Grad!

Am heutigen Dienstag wurde das erste Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke geknackt. Topwert: Waidhofen an der Ybbs mit 23,6 Grad.