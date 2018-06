Sprayer (21) erwischt: Tausende Euro Schaden

Graffitis haben oft hohen künstlerischen Wert, die Sprayer geben sich viel Mühe. Ob sich jener 21-Jährige aus dem Bezirk Mödling, den die Polizei jetzt schnappte, Mühe gegeben hat sei dahingestellt, künstlerischen Wert wiesen seine Schmierereien allerdings wenig bis keinen auf.

Über mehrere Monate hinweg hatte der junge Sprayer vorwiegend Gebäuden in der Nähe von Bahnhöfen entlang der Bahnstrecken zwischen Mödling, Baden, Wien Floridsdorf und Wien Meidling mit Lackspray und Ölfarben verschandelt, bis ihn die Polizei auf frischer Tat in Brunn am Gebirge erwischte.

Insgesamt 15 "Werke" konnten dem 21-Jährigen zugeordnet werden. Er hinterließ die Schriftzüge „EKSER“, „EKSO“, „DOKE“ und „DAKE“. Der gesamte Schaden beläuft sich auf eine hohe vierstellige Schadenssumme. Der Sprayer zeigte sich geständigt und wurde wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt.

(min)