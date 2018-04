Spürhund "Hunter" ließ Plantage auffliegen

Ein 40-Jähriger aus Mauerbach (Bez. St. Pölten-Land) baute in seinem Haus ordentlich an, hatte schon rund 6000 Gramm Cannabis geerntet, dann wurde er bei der Polizei verpfiffen. Die Polizei durchsuchte das Haus des Mannes und Suchtmittelspürhund „Hunter“ wurde auch sofort fündig.

132 Stück Cannabispflanzen, die kurz vor der Ernte standen, wurden gefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte gab bei der Einvernahme an, dass er die Plantage bereits zweimal abgeerntet habe und die 6000 Gramm mit einem Straßenwert von rund 60.000 Euro an einen Mann in Wien zum Verkauf weitergegeben habe.

Die Polizei nahm den Dealer, einen 29-jährigen Deutschen, wenig später fest und stellt auch gleich 980 Gramm sicher. Der Mann zeigt sich dennoch nicht geständig. In der Folge wurde auch ein 38-jähriger Komplize festgenommen, der gestand ebenfalls nichts. Die beiden Dealer wurden in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert, der 40-jährige Hobby-Gärtner auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.





