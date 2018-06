Maria Enzersdorf 17. Juni 2018 17:00; Akt: 17.06.2018 15:41 Print

St. Gabriel: Schon wieder Polizeieinsatz im Asylheim

Kurz vor Schließung der Asylunterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf musste die Polizei am Freitag zum dritten Mal in dieser Woche dort für Ordnung sorgen.