St. Pölten: Burger King versucht neuen Anlauf

Trotz der perfekten Lage in der Innenstadt erwies sich der bislang letzte Anlauf des Fast Food-Riesens Burger King in St. Pölten als schwerer Ausrutscher. Gäste kamen zwar, aber nicht annähernd so viele wie zum Konkurrenten McDonald's ums Eck am Bahnhof.

Nach einem nur kurzen Intermezzo schloss das Restaurant (damals für viele sehr überraschend) wieder. Seither ist St. Pölten weiter gewachsen und Burger King will es noch einmal wissen. Anfang 2019 soll es schon so weit sein, an einem neuen Standort fernab der Innenstadt.

Mariazeller Straße als Standort

Auf der Mariazeller Straße (B20) nahe der Hofer Filiale soll demnächst gebaut werden. Dabei hofft Burger King offenbar auf die Autofahrer und auch auf die Schüler des Gymnasium in der Josefstraße, das zu Fuß nur ein paar Gassen entfernt liegt.

Sicher ist allerdings: Es kommt erneut zum direkten Duell mit Marktführer McDonalds. Schließlich baute die Konkurrenz erst 2015 nur wenige Meter entfernt ein Restaurant in der Mariazellerstraße. Dieses gilt als eines der größten und modernsten in Österreich, wird sehr gut besucht.

Die Latte liegt für Burger King also erneut hoch. Mit 132 Plätzen, digitalen Bestellterminals, Terrasse und optisch neuem Stil will man sich diesmal dauerhaft in St. Pölten etablieren können. Die Landeshauptstadt ist nicht die einzige Stadt in NÖ in die Burger King expandieren will: Auch in der Nähe von Tulln soll eine Filiale gebaut werden.

(min)