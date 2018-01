St. Pölten: FP wünscht sich Eislaufplatz vor Rathaus

Ist die Weihnachtszeit erst mal vorbei, kann der Winter in den Städten Niederösterreichs ganz schön trist werden. FP-Stadtrat Martin Antauer will das ändern und schlägt vor, direkt nach dem Adventmarkt am Rathausplatz einen Eislaufplatz in der St. Pöltener City zu installieren. Das große Vorbild: Wels in Oberösterreich.

FP-Kostenschätzung: 80.000 Euro

Seinen Schätzungen zufolge dürften sich die Kosten dafür auf rund 80.000 Euro belaufen. "Auch die Gastronomie könnte man hier gut mit einbinden und für das Stadtbild wäre es allemal ein Gewinn", so Antauer zu "Heute".

Er möchte, falls die SPÖ von Bürgermeister Matthias Stadler ebenfalls Interesse zeigt, einen dementsprechenden Antrag im Gemeinderat einbringen.

Stadt verweist auf bereits existierendes Angebot

Seitens der Stadt verweist man auf Förderungen und Angebote, die es bereits gibt. "St. Pölten hat für die Freunde des Eislaufsports ein umfassendes Angebot. Das Eislaufen wird auch in nicht unerheblichem Ausmaß von Seiten der Stadt unterstützt", so Sprecher Martin Koutny. Der Naturfreunde-Eislaufplatz in der Dr. Mical-Gasse wurde beispielsweise 2016 mit 25.000 Euro gefördert. Auch gebe es seit November 2017 jeden ersten Samstag im Monat eine Eisdisco in der Eissporthalle des Sportzentrums NÖ.

