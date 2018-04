St. Pölten: Messer-Mann raubte Wettbüro aus

Bange Minuten für eine Angestellte eines Wettbüros bei einem Einkaufszentrum in der Landeshauptstadt in der Nacht auf Mittwoch: Rund eine Stunde vor Mitternacht zückte ein Krimineller ein langes Messer, bedrohte die Schalterkraft und forderte Bargeld. Mit der Beute konnte der Täter flüchten, die Polizei leitete eine Sofort-Fahndung ein. Die nächste Polizeistation befindet sich übrigens in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums.

Der Räuber dürfte über Insiderwissen verfügt haben, er kam just bei der Schichtübergabe ins Wettlokal (wo auch das Geld gezählt und übergeben wird). Die Ermittlungen der Exekutive sind im Laufen.

(Lie)