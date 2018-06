St. Pölten: Zug entgleist – zahlreiche Verletzte

Unglück am Dienstagfrüh in St. Pölten (3385 Gerersdorf, Völlerndorf): Ein Zug mit mehreren Waggons ist entgleist, mehrere Feuerwehren, drei Notarztfahrzeuge und die drei Rettungshubschrauber Christophorus 2, 9 und 15 sind am Unfallort. Das Unglück ereignete sich, als zwei Züge auf auf der eingleisigen Strecke kollidierten.

Laut ersten Meldungen geht die Einsatzleitung von dutzenden Verletzten aus (Anm.: das heißt aber nicht, dass es tatsächlich so viele Verletzte gibt), es wird in so einem Fall automatisch die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Zwei Schwerverletzte sind noch im Wrack, zwei schwer verletzte Passagiere liegen vor den Waggons und es gibt zahlreiche Leichtverletzte – darunter viele Kinder.

