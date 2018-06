St. Pölten-Ratzersdorf: Scheune stand in Flammen

Feueralarm Donnerstag gegen halb acht Uhr abends in Ratzersdorf an der Traisen in Sankt Pölten: Eine als Lagerhalle genutzte Scheune ging aus noch unbekannter Ursache in Flammen auf.

Die zweithöchste Alarmstufe wurde ausgerufen, sieben Feuerwehren – Ratzersdorf, Pottenbrunn, Wagram, Unterradlberg, Viehofen, Oberradlberg und St. Pölten-Stadt – brausten zum Einsatzort.

Binnen weniger Minuten war man vor Ort, konnte durch das rasche Eingreifen und Löschen unter Atemschutz Schlimmeres verhindern.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

(nit)